Milano, travolge un'auto e scappa: grave una donna di 35 anni. È caccia al pirata della strada

L'incidente nella notte in piazzale Loreto. Nella fuga l'uomo al volante ha perso la targa. La vittima ricoverata in prognosi riservata al San Raffaele

Una donna di 35 anni è ricoverata in prognosi riservata al San Raffaele dopo essere stata investita da un pirata della strada a Milano. L'incidente è avvenuto verso le 3.30. Nella fuga l'omissore di soccorso ha perso la targa: è stato identificato dalla polizia locale che gli sta dando la caccia in un uomo di nazionalità ungherese. La vittima era seduta sul lato passeggero di una Lancia Y, guidata da una 33enne. Quest'ultima è stata portata in codice giallo all'ospedale di Città Studi.

Secondo la ricostruzione della polizia locale, l'incidente avvenuto in piazzale Loreto ha coinvolto due motociclisti e un'automobile. Il centauro è stato portato in codice giallo all'ospedale Niguarda, mentre il secondo, meno grave, in verde a Città Studi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata