Milano, travolge due motociclisti e fugge: caccia a pirata strada

di ect

Milano, 27 ott. (LaPresse) - Due motociclisti sono stati travolti in piazzale Loreto a Milano da una persona alla guida di un'automobile che è scappato lasciando i feriti a terra. E' successo verso le 5.40 della notte tra venerdì e sabato. Nella fuga l'automobilista non si è accorto di aver perso la targa posteriore, recuperata dalla polizia locale che gli sta dando la caccia. Le vittime, non in pericolo di vita, sono state portate in ospedale dal 118.

