Milano, traffico rifiuti: 12 arresti legati a rogo di Quarto Oggiaro

di nbr

Milano, 27 feb. (LaPresse) - La polizia sin dalle prime ore di oggi sta eseguendo sul territorio nazionale un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di quindici persone – di cui 8 in carcere, 4 agli arresti domiciliari e 3 con l'obbligo di dimora nel comune di residenza – ritenute responsabili, a vario titolo, di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti, attività di gestione dei rifiuti non autorizzata nonché intestazione fittizia di beni. Le indagini, condotte dagli agenti della squadra Mobile della Questura di Milano e coordinate dalla Direzione distrettuale antimafia del capoluogo lombardo, sono partite dal vasto incendio che si è sviluppato nella notte del 14 ottobre 2018 a Milano in Via Chiasserini e hanno consentito di disarticolare un sodalizio criminale dedito allo stoccaggio e al traffico illecito di rifiuti in diverse regioni.

