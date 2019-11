Milano, spruzzato spray peperoncino a scuola: 35 coinvolti

di ect

Milano, 18 nov. (LaPresse) - Il 118 è intervenuto nella scuola media 'Gemelli' di Milano, in via Pescarenico 2, dove, alle 11.38, è scattato l'allarme per dello spray al peperoncino spruzzato all'interno dell'edificio. Le persone coinvolte sono 35. In due sono state portate in ospedale in codice giallo, al De Marchi e al San Paolo. Sul posto anche i carabinieri.

