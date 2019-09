Milano, spruzzano spray al peperoncino all'Hollywood: 2 feriti lievi

di dab

Milano, 22 set. (LaPresse) - Paura la notte scorsa alla discoteca Hollywood di Milano. Tra le 2.30 e le 2.40 del mattino, due ignoti hanno spruzzato all'interno del locale dello spray al peperoncino, provocando panico ma per fortuna senza alcuna conseguenza grave. Sul posto sono intervenuti subito i Carabinieri, mentre il 118 ha soccorso sul posto due giovani rimasti lievemente intossicati, i quali sono stati lasciati andare poco dopo per riprendere la serata. La dose di peperoncino, infatti, dai primi accertamenti non risultava molto forte. Solo una ragazza di 21 anni ha riportato una lieve contusione al fianco in seguito alla caduta durante il fuggi fuggi generale subito dopo che era stato spruzzato lo spray. Mentre un ragazzo marocchino di 19 anni è stato medicato per delle ferite riportate dopo un litigio, sfociato in una piccola rissa, avvenuta prima che i due ignoti compissero il gesto criminale. I militari sono già alla ricerca dei responsabili, acquisendo i video delle telecamere di sicurezza. L'Hollywood ha poi riaperto le porte un'ora dopo i fatti e la serata è proseguita regolarmente.

