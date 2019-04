Milano, sparatoria in via Cadore: 45enne ferito a colpi d'arma da fuoco, è grave

Sparatoria in strada a Milano non lontano dal centro. Un uomo di 45 anni, Enzo Anghinelli, è stato ferito a colpi d'arma da fuoco questa mattina intorno alle 8, in via Cadore, in zona Porta Romana. L'uomo è ricoverato, in gravi condizioni, in codice rosso, al Policlinico di Milano. Secondo quanto si apprende, avrebbe diversi precedenti per droga.

Il 45enne si trovava a bordo della sua auto quando è stato affiancato da due sconosciuti che viaggiavano su uno scooter. Uno dei due ha sparato alcuni colpi d'arma da fuoco, ferendolo al volto. Sul posto la polizia che sta indagando sull'accaduto.

