Milano, sparatoria in bar dell'hinterland: ferito uomo, è grave

di ect

Milano, 16 nov. (LaPresse) - Sparatoria a Pioltello, nell'hinterland di Milano. Un quarantenne è rimasto ferito da un colpo d'arma da fuoco all'addome in un bar della cittadina, 37mila abitanti nell'est del capoluogo lombardo. E' successo verso le 20. Soccorso dal 118, è stato portato all'ospedale San Raffaele in gravi condizioni. Non sarebbe in pericolo di vita. Nelle stesse ore un secondo uomo si è presentato in un altro pronto soccorso della provincia milanese, raccontando di essere vittima di una sparatoria. Sul caso indagano i carabinieri.

