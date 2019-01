Milano, sparatoria a Baggio: l'intervento dei carabinieri

Sparatoria nel quartiere milanese di Baggio poco dopo le 21.30 di lunedì 14 gennaio. Un 30enne è rimasto ferito in modo grave ed è stato portato all'ospedale di Niguarda in codice rosso. Nel video l'intervento dei carabinieri nel bar di via Quinto Romano dove un uomo ha esploso un colpo di fucile contro la vittima, prima di scappare facendo perdere le proprie tracce.