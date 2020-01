Milano, sfila in centro il corteo per il Parco Bassini: Stop consumo suolo

(LaPresse) Protesta ambientalista in centro a Milano contro il taglio di 35 alberi secolari al Parco Bassini nel giardino del Politecnico dove è in programma la costruzione del nuovo dipartimento di chimica. Un corteo composta con centinaia di persone è partito da largo Volontari del Sangue ed è arrivato in piazza San Fedele, davanti a Palazzo Marino. Alla manifestazione hanno partecipato diverse realtà cittadine, studenti, professori universitari e attivisti del Friday for future che hanno voluto dire "basta al consumo di suolo in città".