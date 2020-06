Milano, scoperto tesoro narcotrafficanti: sequestrati 15 mln di euro

di ect

Milano, 8 giu. (LaPresse) - La polizia di Stato di Milano ha trovato il tesoro dei narcotrafficanti. Sono oltre 15 i milioni di euro, in contanti, sequestrati. Tre le persone arrestate. Il denaro era nascosto in un'intercapedine ricavata tra un muro artificiale e il muro perimetrale, all'interno di 28 scatoloni. Nel mirino degli investigatori un ingente traffico internazionale di hashish gestito nel territorio milanese e in tutto il centro-nord Italia.

