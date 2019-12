Milano, scontro tra mezzo Amsa e bus: diversi feriti

di mad

Milano, 7 dic. (LaPresse) - Questa mattina alle 8.09 a Milano, in via Ergisto Bezzi, angolo via Marostica. Si è verificato uno scontro tra mezzi pesanti: un bus di Atm e un mezzo di Amsa, della nettezza urbana. A bordo del bus c'erano almeno 15 persone e l'Areu, che ha diffuso la notizia, presume un numero elevato di coinvolti.

Il Soreu ha dichiarato la maxiemergenza e inviato mezzi sul posto. Uno dei due autisti è rimasto incastrato nel mezzo, ma è cosciente. In fase iniziale un paziente era in arresto cardiaco ed è stato trasportato all'ospedale Sacco. I feriti sono 4 codici gialli e altri 12 pazienti da valutare.

