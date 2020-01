Milano, ruba 2mila euro a turista in città per i saldi: arrestata

(LaPresse) Una 43enne bulgara è riuscita a rubare quasi 2mila euro a una turista dell'Arabia Saudita in centro a Milano. La vittima, di 46 anni, stava facendo shopping in un negozio di intimo del quadrilatero della moda approfittando dei saldi quando la malvivente, senza destare il minimo sospetto dei commessi, si è avvicinata e le ha sfilato dalla borsa il portafogli con all'interno 1940 euro. La scena non è però passata inosservata agli agenti della squadra mobile che tengono particolarmente d'occhio il via vai dagli esercizi commerciali in questi giorni di particolare affluenza per via degli sconti. Intervenuti, hanno fatto scattare le manette e la donna è stata arrestata.