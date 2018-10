Milano, quel che resta del magazzino di rifiuti andato in fiamme

I Vigili del Fuoco di Milano stanno continuando a lavorare senza sosta per domare le fiamme che alle 20.30 di domenica sera hanno colpito l'impianto di deposito e stoccaggio di rifiuti dell’azienda Ipb. L'area interessata è nella zona nord della città, in via Dante Chiasserini. Non è ancora stato appurato se l'origine del rogo sia colposa o dolosa. Marco Granelli, assessore alla Mobilità e all’Ambiente del Comune di Milano, ha invitato i residenti a "tenere chiuse le finestre per tutto il tempo dell’incendio fino al suo spegnimento", che dovrebbe avvenire entro sera.