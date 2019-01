Milano, presidio contro il decreto sicurezza

Protesta in piazza della Scala, nel centro di Milano, contro il decreto Sicurezza del ministro dell'Interno Salvini nell'ambito della manifestazione promossa dalla Rete No Cpr che contesta l'apertura dei Centri di permanenza per i rimpatri. I manifestanti, circa un centinaio, chiedono al sindaco di Milano Sala, di sospendere il decreto Salvini come hanno già dichiarato altri sindaci in tutta Italia.