Milano, prende in ostaggio guardia giurata al Duomo: arrestato

(LaPresse) E' stato arrestato dalla polizia di Stato per sequestro di persona e resistenza a pubblico ufficiale l'uomo che oggi alle 13 si è introdotto nel Duomo di Milano tenendo in ostaggio, sotto la minaccia di un coltello, una guardia giurata addetta alla vigilanza degli ingressi. Si tratta, fanno sapere dalla questura, di un cittadino egiziano di 30 anni, con permesso di soggiorno di lungo periodo e con un precedente di polizia per furto risalente al 2016. L'uomo era stato bloccato e disarmato durante un tentativo di mediazione messo in atto da alcuni agenti.

Fontana: "Fatto gravissimo e inaccettabile". "Rifiuta l'identificazione a seguito di un controllo di polizia e, dopo essersi introdotto nel Duomo di Milano, armato di coltello ha preso in ostaggio una guardia giurata facendola inginocchiare. Grazie al pronto intervento degli agenti di polizia, il giovane è stato disarmato e non ci sono stati feriti ma il fatto rimane gravissimo e inaccettabile". Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, in un post sulla sua pagina Facebook.

