Milano, prende in ostaggio guardia giurata al Duomo: bloccato e disarmato

di scp

Milano, 12 ago. (LaPresse) - A Milano la polizia ha appena accompagnato in questura un cittadino straniero che alle ore 13 circa si è introdotto nel Duomo e ha preso in ostaggio una guardia giurata sotto la minaccia di un coltello. L'uomo, dopo un'opera di mediazione di personale della questura, è stato bloccato e disarmato. Sono in corso accertamenti sia sull'identità della persona, sia sulle motivazioni del gesto.

