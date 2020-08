Milano, prende in ostaggio guardia giurata al Duomo: 30enne arrestato

di lrs

Milano, 12 ago. (LaPresse) - E' stato arrestato dalla polizia di Stato per sequestro di persona e resistenza a pubblico ufficiale l'uomo che oggi alle 13 si è introdotto nel Duomo di Milano tenendo in ostaggio una guardia particolare giurata addetta alla vigilanza degli ingressi. Si tratta, fanno sapere dalla questura, di un cittadino egiziano di 30 anni, con permesso di soggiorno di lungo periodo e con un precedente di polizia per furto risalente al 2016.

