Milano, prefetto: Nessuna manifestazione politica nei cimiteri

di lrs

Milano, 31 ott. (LaPresse) - "Il comitato ritiene che nulla debba turbare questo momento e che nessuna manifestazione di carattere politico possa svolgersi nei cimiteri cittadini". Lo ha detto il neo prefetto di Milano, Renato Saccone, al termine del comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica di questa mattina. Sul tavolo il ricordo dei morti della Repubblica sociale italiana da parte di gruppi di estrema destra nel Campo X del cimitero Maggiore di Milano.

"Il questore adotterà le misure conseguenti a qualsiasi comportamento che non rispetti le regole prescritte e verrà denunciato all'autorità giudiziaria", ha aggiunto. "Questi - ha ricordato - sono giorni in cui ci si raccoglie per la memoria dei propri cari scomparsi ed è un momento molto intimo e profondo".

