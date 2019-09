Milano, precipita con la sua bimba dall'ottavo piano: donna muore

di ect

Milano, 23 set. (LaPresse) - Una donna di 43 anni è morta dopo essere precipitata insieme alla sua bimba di due anni dall'ottavo piano di una palazzina in viale Regina Margherita 5 a Milano. L'episodio è avvenuto verso le 15 nella tromba delle scale. La piccola è stata portata in codice rosso in ospedale: la prognosi è riservata e le condizioni sono gravissime. Per la madre, italiana, non c'è stato niente da fare. Sul caso indaga la polizia.

