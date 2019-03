"Prima le persone": Milano scende in piazza contro ogni discriminazione

È partita da corso Venezia angolo via Palestro la manifestazione contro il razzismo 'People -Prima le persone', che terminerà in piazza Duomo. Tantissimi i partecipanti al corteo contro tutte le discriminazioni organizzata da Insieme Senza Muri, Anpi, Acli, Sentinelli, Mamme per la pelle e Action Aid, che vuole sfidare il governo sul terreno dell'integrazione.

Pullman e delegazioni sono arrivate da tutta Italia e i numeri sono da record: 1.200 fra enti e associazioni presenti con striscioni loro, 40mila adesioni solo su Facebook, 700 Comuni aderenti, 20 presenti in piazza anche con il gonfalone e gli assessori, fra questi quello di Riace. Sono scesi in piazza a Milano anche i candidati alle primarie del Pd Maurizio Martina e Nicola Zingaretti, il sindaco di Milano Giuseppe Sala e l'ex sindaco Giuliano Pisapia, l'ex presidente della Camera Laura Boldrini. Tanti anche i leader nazionali e segretari generali di sigle come Cgil, Cisl, Uil, Arci, Emergency, Amnesty International, Medici senza frontiere. La manifestazione sfilerà per il centro di Milano, tra musica, colori e balli. Tutto finirà al tramonto in piazza Duomo, al suono dell'inno "People have the power" di Patty Smith.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata