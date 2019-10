Milano, ospedale Niguarda: Bimbo caduto a scuola morto alle 9.53

di lrs

Milano, 22 ott. (LaPresse) - "In riferimento al bambino caduto a scuola a Milano il 18 ottobre, si comunica che è terminato l'accertamento di morte con criteri neurologici ed è stato dichiarato il decesso alle ore 9.53". Lo si legge in una nota dell'ospedale Niguarda relativa al caso del bimbo di 6 anni precipitato nella tromba delle scale della scuola primaria 'Pirelli' di via Goffredo da Bussero, a Milano.

