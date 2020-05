Milano, Navigli semideserti dopo le polemiche

(LaPresse) - Il giorno dopo le polemiche per gli assembramenti di cittadini che giovedì, colti da video e foto diffusi in rete, sorseggiavano cocktail e birre senza indossare mascherine sui Navigli a Milano, ieri ora dell'aperitivo semideserta e pattugliata dalla polizia locale. Sui canali della movida si è presentato per verificare la situazione il sindaco Beppe Sala che aveva definito la scena una vergogna: "Navigli ora, meglio. Grazie. E io mi prendo la responsabilità di fare di più sui controlli", il messaggio sui social del primo cittadino. "Polemica eccessiva, qui c'è molta meno gente che in metro o in coda ai supermercati", commentano i titolari dei bar della zona.