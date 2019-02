Milano, morto in ospedale 64enne colpito in testa da proiettili

di ect

Milano, 25 feb. (LaPresse) - E' morto in ospedale Giuseppe Giuliano, il 64enne colpito alla testa da due proiettili mentre si recava al lavoro a Basiglio, in provincia di Milano. Titolare di una ditta di costruzioni, alle 7.30 di mattina è stato vittima di un agguato. Sul caso indagano i carabinieri del Nucleo investigativo di via della Moscova e di Abbiategrasso.

