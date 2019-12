Milano, morta passeggera coinvolta in scontro tra bus e mezzo Amsa

di mad

Milano, 8 dic. (LaPresse) - È morta la donna di 49 anni che era stata ricoverata in coma ieri a seguito dello scontro tra un bus dell'Atm e un mezzo della nettezza urbana dell'Amsa a Milano. A darne notizia la stessa Azienda dei trasporti milanesi che, "nell'apprendere che la passeggera gravemente coinvolta nell'incidente stradale di ieri è deceduta - scrive in una nota - esprime la sua profonda vicinanza ai familiari in questo momento di grande dolore. L'Azienda è impegnata da subito a fornire tutto il supporto necessario alla famiglia colpita da questo grave lutto".

