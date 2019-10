La marea rosa di Pittarosso Pink Parade invade Milano | FOTOGALLERY

Prevenzione: la camminata a sostegno del progetto 'Pink is good' per la ricerca contro i tumori femminili della Fondazione Veronesi ha colorato di rosa le strade della città

In testa al percorso, che si è snodato attorno al Castello Sforzesco, una Lancia Ypsilon in versione pink a guidare i partecipanti. Diverse le iniziative lanciate tra hashtag solidali e un progetto video, intitolato 'What a wonderful world', in cui diverse donne, le 'Pink Ambassadors', hanno raccontato le loro storie legate alla ricerca.