Milano, litiga con la vicina e le tira addosso dell'acido

Arrestato un uomo di 65 anni. La donna è in prognosi riservata per gravi lesioni a un occhio. All'origine un diverbio sui cani di lei

Un uomo di 65 anni, al culmine di una lite con la vicina di casa 79enne, avvenuta anche per via dei cani della donna, ha gettato dell'acido contro l'anziana e i suoi animali. Il fatto è avvenuto ieri sera a Buccinasco, nel milanese. Il 65enne, con precedenti, è stato arrestato. La donna è ricoverata all'ospedale San Paolo di Milano in prognosi riservata per una lesione a un occhio.

