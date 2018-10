Milano, le immagini dal drone dell'incendio a Quarto Oggiaro

È stato domato dai vigili del fuoco l'incendio di vaste dimensioni scoppiato domenica sera nell'area nord di Milano, in zona Quarto Oggiaro. A bruciare un deposito di rifiuti alla Bovisasca. Sul posto sono arrivate diverse squadre dei vigili del fuoco con 13 mezzi. Un'alta colonna di fumo è stata visibile per ore da molti punti della città, anche a vari chilometri di distanza. Nelle immagini, girate col drone, si vedono i vigili a lavoro per domare le fiamme.