Milano, la manifestazione dei sindaci per Liliana Segre

In Galleria la mobilitazione 'L’odio non ha futuro' promossa dal sindaco Sala insieme a 600 amministratori locali. In corteo anche la senatrice a vita sopravvissuta ad Auschwitz: "Negli occhi dei giovani vedo le future candele delle memoria"

A Milano la manifestazione 'L’odio non ha futuro' organizzata dal Comune meneghino insieme all'Associazione nazionale comuni italiani (Anci), Autonomie locali italiane (Ali) e Unione province italiane (Upi), per testimoniare la vicinanza di piccoli, medi e grandi comuni alla senatrice a vita Liliana Segre, sopravvissuta al campo di sterminio nazista di Auschwitz, oggi sotto scorta a causa di ripetute minacce antisemite. Il corteo ha preso il via da piazza Mercanti per poi muoversi in direzione piazza Duomo, attraversare la Galleria Vittorio Emanuele II e fermarsi in piazza della Scala, davanti a Palazzo Marino.

"Ho conosciuto l'odio, ho sentito le parole dell'odio, odiose e insultanti, che ti fanno sentire un rifiuto della società. Quando ho trovato la forza di raccontare guardavo e guardo ora gli occhi dei giovani che mi ascoltano e vedo in loro future candele della memoria. Sta sera guardo negli occhi questi meravigliosi sindaci in fascia tricolore. Basta odio, parliamo d'amore", ha detto Segre.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata