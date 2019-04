Milano, insulti, schiaffi e calci ad un passante: denunciati cinque militanti di Forza Nuova

La polizia di Milano questa mattina ha dato esecuzione a un decreto di perquisizione locale e personale emesso dalla Procura di Milano nei confronti di cinque militanti di Forza Nuova. Il provvedimento è scaturito da un'attività di indagine svolta dalla Digos che ha permesso di individuare gli autori di un'aggressione avvenuta a Milano la sera del 29 marzo. La vittima, mentre rincasava, ha avuto una discussione con alcuni giovani militanti di Forza Nuova che stavano affiggendo manifesti politici lungo via Strambio. Alcuni dei ragazzi presenti, così come riportato in denuncia e accertato dalle immagini video esaminate dai poliziotti, lo hanno insultato e colpito con calci, schiaffi e spinte, e uno di loro ha raccolto da terra e portato via il cellulare caduto dalla tasca della vittima durante la colluttazione. Quest'ultima ha riportato diverse contusioni, giudicate guaribili dai medici in sette giorni.

Tutti e cinque i denunciati sono noti militanti di Forza Nuova di Milano; sono stati indagati per lesioni personali e rapina, in concorso tra loro. La vittima, invece, non è un militante politico.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata