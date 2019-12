Milano, incidente filobus-camion Amsa: il video dello schianto

È morta la donna in coma dopo lo scontro ieri a Milano tra un filobus dell'Atm e un camion per la raccolta rifiuti dell'Amsa in cui sono rimaste ferite altre 11 persone. Secondo quanto emerge dalle indagini sarebbe stato il mezzo dell'Atm a causare l’incidente, avvenuto in viale Bezzi, non rispettando il semaforo rosso. "Dalla ricostruzione della dinamica emerge che il filobus non abbia rispettato la precedenza semaforica. Atm pertanto ha già aperto un’indagine interna ed è pronta a prendere tutti gli opportuni provvedimenti", scrive in una nota l'Azienda dei trasporti milanesi che poi aggiunge: "Parallelamente, l'Azienda è impegnata da subito a fornire tutto il supporto necessario alla famiglia colpita da questo grave lutto".

Il sindaco Beppe Sala ha espresso il suo cordoglio alla famiglia della donna con un lungo post su Facebook. "Sono profondamente addolorato e sono conscio di dover fare sempre tutto il possibile per garantire ai miei concittadini quelle condizioni di vita dignitosa e sicura che meritano. E di sentirmi pienamente responsabile quando ciò non avviene. A nome di Milano esprimo le più sentite condoglianze ai familiari e a tutta la comunità filippina", ha scritto il primo cittadino di Milano.

"Una preghiera e un pensiero ai famigliari della povera signora, non si può e non si deve morire così", commenta invece il segretario della Lega Matteo Salvini.