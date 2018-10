Milano, incendio in un palazzo di Quarto Oggiaro. Quattro intossicati

È di quattro intossicati, comunque non in gravi condizioni, il bilancio dell'incendio che si è propagato giovedì verso l'ora di pranzo in un palazzo di via Vittani 5 a Milano, in zona Quarto Oggiaro nella periferia nord della città. Le fiamme hanno colpito il sesto piano e costretto circa 60 persone a lasciare temporaneamente le proprie abitazioni. Sul posto sono intervenuti Vigili del Fuoco e Polizia. Il luogo dell'incendio non è lontano da via Dante Chiasserini dove, nella notte tra domenica e lunedì scorsi, un capannone di stoccaggio di rifiuti ha preso fuoco provocando l'allarme per la qualità dell'aria milanese.