Milano, incendio in deposito rifiuti a a Settimo Milanese

di scp

Milano, 9 lug. (LaPresse) - Un incendio di vaste proporzioni si è sviluppato intorno alle 5.30 di questa mattina in un grosso deposito di rifiuti in via Sabin a Settimo Milanese, nell'hinterland del capoluogo. Le fiamme hanno interessato un capannone senza intaccare il materiale. Non risultano esserci fumi pericolosi, nè feriti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di spegnimento, e i carabinieri.

