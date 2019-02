Milano, incendio in appartamento di via Turati: palazzo evacuato

di ect

Milano, 25 feb. (LaPresse) - Un palazzo al civico 2 di via Turati, a Milano, è stato evacuato a causa di un incendio divampato all'ultimo piano dello stabile. I vigili del fuoco stanno domando le fiamme. Un migliaio di persone, secondo quanto si apprende, si sono riversate in strada. La polizia locale è impegnata in loco nella gestione della viabilità.

