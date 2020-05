Milano, Guardia di Finanza sequestra 360 mila mascherine

(LaPresse) Frode in commercio e false attestazioni doganali. Con queste accuse, la Guardia di Finanza di Milano ha sequestrato oltre 360 mila mascherine destinate alla vendita come dispositivi medici o dispositivi di protezione individuale. Le mascherine non presentavano le obbligatorie certificazioni (il marchio CE) e l'autorizzazione dell'Istituto Superiore di Sanità e, in alcuni casi, erano state importate in modo fraudolento. Il sequestro da parte dei militari è avvenuto nelle sedi di diverse società del Nord Italia collegate a una catena commerciale nazionale.