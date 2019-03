Milano, Gabrielli su bus: Il sistema ha funzionato

di fbg/lrs

Firenze, 22 mar. (LaPresse) - Nel caso del pullman di San Donato Milanese, "il sistema ha funzionato". Lo ha detto il capo della polizia di Stato, Franco Gabrielli, oggi a Firenze, a margine di un convegno per ricordare Giuseppe Zamberletti. "Il rischio zero - ha sottolineato - non esiste, la sicurezza assoluta non esiste. Di fronte a un terrorismo liquido, indefinito, sganciato molto spesso da organizzazioni, il tema non è tanto la possibilità di prevenire, ma quello di ridurre il danno".

