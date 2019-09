Milano, flash mob di 'Non una di meno' all'Ordine dei giornalisti

Flash mob di Non una di meno sotto la sede dell'Ordine dei giornalisti della Lombardia a Milano contro "la narrazione tossica" dei media. Il presidente dell'Odg lombardo, Alessandro Galimberti, ha accettato la proposta di incontro e ha accolto una delegazione di Nudm negli uffici dell'ottavo piano. Le femministe hanno chiesto che l'Ordine regionale sia parte attiva nella richiesta al Consiglio nazionale di implementare e aggiornare il Testo unico dei doveri del giornalista con il Manifesto di Venezia sulla violenza di genere e con il Piano femminista da loro redatto. Fuori dal palazzo di via Antonio da Recanate un gruppo di donne di diverse età, indossando il 'panuelo' fucsia, colore del movimento, ha protestato contro il linguaggio utilizzato da alcuni giornali e trasmissioni televisive "che nutre, alimenta e giustifica la violenza - spiegano le attiviste -. Raccontare i femminicidi come raptus, parlare di violenza come di un fatto privato, diffondere immagini di coppie felici è già violenza".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata