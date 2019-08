Milano, fermato il presunto responsabile dell'omicidio in viale Monza

Classe '72, senza precedenti penali, egiziano residente regolarmente in Italia. È l'identikit tracciato dalla polizia della persona fermata per l'omicidio di del 30enne in viale Monza a Milano. Il capo della squadra mobile Lorenzo Bucossi ha parlato con i giornalisti a margine di una conferenza stampa organizzata dalla questura per fare chiarezza sul caso.