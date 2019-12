Milano, esplosione in appartamento a Senago: crolla muro, un ustionato

di lrs

Milano, 30 dic. (LaPresse) - Una persona coinvolta e ustionata. È il bilancio momentaneo di un'esplosione in un appartamento a Senago, in provincia di Milano, in via Udine, intorno alle 19.30 di oggi, che ha provocato il crollo di un muro divisorio. Lo fa sapere l'Areu (Azienda regionale emergenza urgenza).

