Milano, esplosione e incendio in una ditta: tre feriti

Un' esplosione con conseguente incendio è avvenuta in una ditta che lavora la canapa indiana a Trezzano sul Naviglio (Milano), in via Edison. Sul posto sono giunti un elicottero, due automediche e cinque ambulanze: una persona è stata trasportata in ospedale in codice rosso, due invece con il giallo. Intervenuti i vigili del fuoco. Il ferito più grave è stato trasportato in ospedale con l'elisoccorso, mentre altri due dipendenti sono stati portati in ospedale in codice giallo. Dai primi accertamenti pare che l'incendio sia di natura accidentale. I vigili del fuoco hanno domato le fiamme

