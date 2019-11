Milano, ergastolano in permesso premio accoltella un uomo: arrestato

E' responsabile dell'uccisione di tre carabinieri avvenuta nel 1979. La vittima grave ma non in pericolo di vita

Era in permesso premio mentre scontava l'egastolo per l'uccisione di tre carabinieri a Melzo, nel Milanese 40 anni fa.Ha accoltellato alla gola un 79enne per rapinarlo di pochi euro e di un telefono.L'aggressore Il 60enne Antonio Cianci è stato arrestato, Ieri ha attaccato l'anziano nel parcheggio sotterraneo dell'ospedale San Raffaele. La vittima è in gravi condizioni non sarebbe in pericolo di vita. Cianci ha tentato la fuga ma quando è stato bloccato aveva ancora addosso un taglierino sporco di sangue. Nel 1979 uccise tre carabinieri che lo avevano fermato ad un posto di blocco a bordo di un' auto rubata