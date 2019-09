Milano, donna uccisa aveva denunciato marito tre giorni prima di morire

di bdr/ect

Milano, 2 set. (LaPresse) - Appena tre giorni prima di morire Adriana Signorelli, la donna di 59 anni uccisa a coltellate nel suo appartamento di via San Giacomo, in zona Chiesa Rossa a Sud di Milano, aveva denunciato il marito, il 65enne Aurelio Galluccio, per maltrattamenti. Galluccio nella notte tra il 31 agosto e il 1 settembre l'ha uccisa con 5 coltellate alla schiena.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata