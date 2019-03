Milano, donna trovata morta in casa: ipotesi omicidio

A chiamare il 112 verso le 16 è stata la figlia, che non sentiva la madre da un paio di giorni: potrebbe essere stata soffocata

Una donna di 54 anni, italiana, è stata trovata senza vita in un appartamento di via Piranesi 19 a Milano. A chiamare il 112 verso le 16 è stata la figlia, che non sentiva la madre da un paio di giorni. Le forze dell'ordine hanno trovato l'appartamento a soqquadro con un principio di incendio. Il cadavere della signora era a terra con un cuscino accanto al viso. La polizia di Stato, che indaga sul caso, : il sospetto è che qualcuno l'abbia soffocata. Sul posto è intervenuta la squadra mobile, le volanti, la polizia scientifica e i vigili del fuoco.

