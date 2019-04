Milano, donna trovata morta in casa: ferita da arma da taglio al collo

Una donna è stata trovata morta nel proprio appartamento in via Sicilia a Sesto San Giovanni (Mi). . La vittima è una cinquantenna, italiana, senza precedenti. Il corpo della donna era in soggiorno e aveva una ferita di arma da taglio al collo. Gli investigatori stanno facendo accertamenti sulla dinamica dei fatti e su come sia stata provocato il taglio al collo.

Il marito è un 55enne incensurato. La coppia ha un figlio, classe 1998, che al momento del rientro del padre non era in casa. Si tratterebbe di una famiglia normale, senza particolari problemi, dalle prime ricostruzioni degli investigatori.

Sul posto i carabinieri del Nucleo Radiomobile e i colleghi di Sesto San Giovanni.

