Milano, donna in monopattino si scontra con furgone: è in prognosi riservata

di mad

Milano, 17 lug. (LaPresse) - Una donna di 31 anni a bordo di un monopattino elettrico si è scontrata con un furgone questa mattina a Milano ed è gravemente ferita, ricoverata in prognosi riservata al Niguarda. La donna, secondo quanto ricostruito dalla polizia locale che è ancora sul posto per i rilievi, percorreva via Bruschetti, nella zona della stazione Centrale, andando verso via Braga, in sostanza andando dalla ferrovia verso via Melchiorre Gioia, quando all'incrocio con via Edolo, dalle prime ricostruzioni sembra che non abbia dato la precedenza e abbia sbattuto con la parte destra del monopattino contro un furgone, per poi essere investita. Partita in codice rosso, è stata poi posta in prognosi riservata al Niguarda. Alla guida del furgone c'era un italiano di 44 anni.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata