Milano, Csoa Torchiera: Lega chiede sgombero, militanti dicono no

Un gruppo composto da una trentina di militanti della Lega è arrivato al centro sociale Torchiera a Milano. Ad aprire il corteo, uno striscione con scritto "Basta Occupazioni Abusive". Ad attenderli, un gruppo di circa 400 simpatizzanti si sinista. All'esterno del centro sociale Torchiera, che ha sede in una cascina abbandonata vicino al cimitero Maggiore, in fondo a viale Certosa a Milano, diversi mezzi della polizia e un centinaio tra agenti e carabinieri. Presenti il Commissario provinciale della Lega Salvini Premier Stefano Bolognini e l’Onorevole Igor Iezzi. Il Comune ha ufficialmente detto di volerla l'immobile per farla riqualificare da privati. Dal 1992 nella cascina vive un centro sociale che organizza concerti, corsi e progetti sociali. Durante il lockdown gl iattivisti di Torchiera hanno attuato la spesa a domicilio.