Milano, Corte Conti indaga su Garavaglia per la vendita del palazzo Asl

Dopo la pubblicazione della notizia sul Corriere della Sera del 10 agosto 2016 a proposito de 'Lo strano caso del palazzo Asl ceduto a 25 milioni, comprato a 38' la Procura Regionale ha avviato le indagini di polizia erariale con delega al Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Milano, mirate alla verifica delle dinamiche procedimentali seguite dalla pubblica amministrazione per la vendita dell'immobile di Corso Italia 19.

Le indagini riguardano la "vendita sottoprezzo" e l'affitto di Palazzo Beretta, ex sede della Asl di Milano. Per i magistrati contabili si sarebbe verificato un danno erariale quantificabile in un "valore compreso" tra 2 milioni e 13 milioni di euro per la vendita e un danno da locazione per oltre 6 milioni. A seguito della chiusura delle indagini, effettuate in collaborazione con la Procura della Repubblica, è stato recapitato un invito a dedurre al viceministro leghista all'Economia ed ex assessore regionale Massimiliano Garavaglia.

