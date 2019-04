Milano, corpo smembrato: uomo ucciso da 2 conoscenti a una festa

di bdr/lrs

Milano, 1 apr. (LaPresse) - L'uomo, il cui corpo smembrato e carbonizzato è stato trovato fra i rifiuti in via Cascina dei Prati, in zona a Bovisasca, a Milano, è stato ucciso da alcuni conoscenti durante una festa. Era ospite di un colombiano di 38 anni, che lo avrebbe ammazzato con un fendente alla gola. La vittima, anche lui colombiano come i suoi aggressori, è stato portato in una stanza dell'appartamento al piano terra di una villetta con giardino e, secondo gli inquirenti, tagliato a pezzi con un'accetta. Il corpo è stato, quindi, messo in un trolley e portato dal 35enne e da un complice 21enne da poco arrivato in Italia fra i rifiuti abbandonati in un palazzone popolare. La spazzatura e il corpo, poi, sono stati cosparsi di benzina e incendiati. I due colombiani sono stati fermati domenica sera. Il più giovane si stava imbarcando all'aeroporto di Malpensa su un volo diretto a Madrid da cui poi sarebbe ripartito per il Sudamerica.

