Milano, coppia di anziani trovati morti in casa

I cadaveri di una coppia di anziani sono stati trovati nel loro appartamento di via Taormina, nella zona nord di Milano. Si tratta di una donna di 76 anni e del suo compagno tedesco di 82. A dare l’allarme è stato il custode dello stabile che attorno alle 15.40 ha chiamato la polizia, preoccupato dal forte odore che arrivava dall’appartamento. Ancora da chiarire le cause del decesso ma al momento gli investigatori non escludono alcuna possibilità, compresa quella dell'omicidio-suicidio.