Milano: comitati cittadini contro abbattimento stadio San Siro: "Si può ristrutturare"

Presidio davanti a Palazzo Marino per dire no al progetto di demolire l'impianto

Presidio davanti a Palazzo Marino a Milano dei comitati dei cittadini contrari all'abbattimento dello stadio di San Siro come voluto da Milan e Inter per costruire un nuovo impianto. "Lo stadio rappresenta solo il 14% di un business molto più grande. Una cementificazione pazzesca", fa sapere Gabriella Bruschi, presidentessa del Comitato di coordinamento San Siro. "Noi abbiamo una soluzione, ristrutturare il Meazza. Potrebbe diventare ancora più bello- ha continuato Bruschi - Milano non si può più permettere di perdere un solo metro di verde".