Milano, Capo della Mobile: "Bimbo ucciso con percosse, padre rintracciato in periferia "

"In 3-4 ore abbiamo rintracciato il padre di questo bambino che è anche l'autore dell'omicidio del piccolo. Posso dirvi solamente che ha ammesso di averlo ucciso con delle percosse. Non possiamo scendere più nel dettaglio anche perché non è il caso". Così Lorenzo Bucossi, capo della Squadra mobile di Milano, ha parlato con i cronisti dell'arresto di Aliza H., il 25enne accusato di aver ucciso il figlio in casa, nel capoluogo lombardo.